A convite do presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Thiago Rosa Santiago, a senadora Kátia Abreu (PMDB) almoçou com os diretores da entidade, nesta terça-feira, 13, na sede da instituição. As reformas da Previdência e a Trabalhista foram alguns dos assuntos da conversa, mas o assunto predominante foi à alíquota tributária do Tocantins.

O presidente da Acipa elogiou o trabalho da senadora à frente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), atribuindo o resultado positivo da safra, divulgado na última semana, a esse trabalho. “Se nós tivéssemos alguém atuante como a senadora, não teríamos essa retração da indústria e do comércio no Tocantins. E a política tributária do Estado é um dos gargalos que enfrentamos”, apontou.

Kátia concordou e acrescentou o volume de produção no Estado também é outro gargalo. “A iniciativa privada só nos ajudam e as entidades são fundamentais na organização de todo esse processo”, disse a senadora.

O diretor da Associação Comercial, Wereque Trajano criticou a lei estadual que instituiu a complementação de alíquota, explicando que as médias empresas estão pagando o ICMS duas vezes. “O contribuinte que faz adesão ao Simples Nacional, o qual reúne todas as alíquotas de impostos, inclusive o ICMS, quando compra mercadoria de São Paulo, por exemplo com alíquota de 12% e o Estado do Tocantins é 18%, a empresa paga a diferença de alíquota sobre esse valor”, explica.

Trajano disse que já tentaram reverter à situação, junto do Governo do Estado e que agora a categoria será consultada sobre as próximas medidas que poderão ser tomadas.

Fenepalmas

Ao final os diretores apresentaram o relatório da realização da Fenepalmas 2016 e o planejamento da edição da feira para 2017 que ocorrerá de 22 a 26 de agosto, no Centro de Convenções Parque do Povo.

Seceto

Mais cedo, a senadora já havia se reunido com a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Tocantins (Seceto), Adaneijela Dourado da Silva, que pediu o apoio da parlamentar para defender os interesses dos trabalhadores nas Reformas da Previdência e Trabalhista. “Parabenizamos a senhora por ser a única parlamentar no Tocantins a defender os trabalhadores contra as reformas e estamos à sua disposição”, disse a presidente.

No encontro a senadora também falou sobre o andamento das reformas trabalhista e previdenciária no Senado.

Na ocasião Adaneijela apresentou um vídeo institucional sobre o trabalho da entidade e convidou a senadora para a cerimônia de inauguração da sede do clube dos comerciários em Araguaína/TO no próximo dia 30.