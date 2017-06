A Comunidade Católica Apostólica Romana celebra nesta quinta-feira, 15, a solenidade de Corpus Christi, quando se relembra a instituição da Eucaristia, o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue de Cristo.

Em Palmas/TO, as atividades relacionadas à festa de preceito da igreja começam a partir das 6h com pessoas confeccionando tapetes com pó de serragem e ouros produtos, uma mistura de arte e devoção. São aproximadamente 315 metros de tapete e cerca de 500 pessoas envolvidas na atividade que acontece na Praça dos Girassóis.

Conforme o padre Eduardo Zanom, ‟os tapetes são objeto de devoção pessoal, instrumento para que as pessoas honrem o rei dos reis, Jesus Eucarístico, o qual passará sobre os artesanatos que fazem menção a realidade da antiguidade quando os reis não andavam a pé nu”.

A missa terá início às 18h e será presidida pelo arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, quando estarão presentes todas as paróquias da arquidiocese de Palmas, na Catedral do Divino Espírito Santo. A expectativa é de receber um público de 3 mil pessoas.

A celebração encerra-se com procissão do Santíssimo Sacramento que passará sobre os tapetes confeccionados e contornará a Praça dos Girassóis até chegar no altar onde foi celebrada a primeira missa de Palmas, lá haverá benção do Santíssimo.

As demais paróquias de Palmas realizarão a Missa pela manhã para o público que não conseguir comparecer à programação na Praça dos Girassóis e Catedral.