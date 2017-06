Mais de 300 atletas de artes marciais estarão reunidos nos dias 15 e 16 de junho para a realização do Campeonato Nacional de Kickboxing 2017, que acontece pela primeira vez no Tocantins. A pesagem dos atletas acontece no dia 15 e as competições acontecem ao longo de sexta-feira, 16. A realização é da Confederação Nacional de kickboxing e da Federação do Tocantins de Karatê Semi-contato e Artes Marciais, com o apoio total da Prefeitura de Gurupi/TO.

“Para nós é uma honra e alegria poder receber tantos atletas especializados, sejam bem-vindos à Gurupi. Temos a certeza que será um grandioso evento”, ressalta o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

Pan-Americano

Para o presidente da Federação do Tocantins de Karatê Semi-contato e Artes Marciais, mestre Ednaldo Lustosa, Gurupi venceu a disputa contra Brasília/DF e Florianópolis/SC, para sediar esse campeonato. “Para o Tocantins foi um ganho e para Gurupi, uma grande conquista. Das competições dessa edição, serão selecionados os atletas que vão competir no Pan-Americano no Uruguai, em dezembro. Vamos contar também com a presença do presidente da nossa confederação, Wagner Stive”, informa o mestre Ednaldo.

O secretário da Educação, Esporte e Juventude de Gurupi, Eurípedes Cunha, acrescenta que o Tocantins vai competir com 70 atletas neste campeonato nacional e Gurupi, mais uma vez, vai representar o Estado e o Brasil no Campeonato Internacional de kickboxing, com a atleta Thaynara Lustosa, grande atração desta edição.

Programação

Dia 15

Pesagem dos Atletas

08h: Academia Thaynara do JÔ – Avenida Paraná – Centro

Curso de Arbitragem

13h: Auditório do 4º BPM

Dia 16

08h – Início das competições

9:30 – Abertura Oficial

Local: Clube Nova Fronteira – Avenida Almeida Sumaré – nº 12 - Gurupi-TO