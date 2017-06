Policiais Civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), coordenados pelo delegado Rossílio Souza Correia, prenderam em flagrante delito, na tarde desta quarta-feira, 14, Carlos A. C., 36 anos de idade. Ele é suspeito pela aplicar golpes no Detran do Tocantins e foi capturado, quando se encontrava nas imediações do prédio daquele órgão.

Conforme apontaram as investigações da Polícia Civil, o indivíduo é responsável pela realização de vários emplacamentos de veículos com o uso de notas fiscais e RGs falsos. No momento em que foi abordado e preso, o suspeito portava uma identidade falsa em nome de outro Carlos C. e estava de posse de um veículo Astra, o qual havia sido financiado com o uso de identidade falsa.

De acordo com o delegado Rossílio, durante as investigações, os agentes da Derfrva apuraram que Carlos recebia notas fiscais falsas de veículos, oriundos da cidade de São Paulo e, de posse de um RG falsificado, legalizava esses veículos junto ao Detran do Estado do Tocantins. Dentre os vários veículos emplacados, ilicitamente, por Carlos estão um caminhão, da marca Volvo e um Chevrolet, modelo Cobalt.

“A prisão do suspeito se deu após monitoramento efetuado por nossas equipes, uma vez que já estávamos investigando casos de golpes dessa natureza, que vinham sendo constantemente aplicados em Palmas e, com a intensificação das ações, conseguimos identificar e prender o suspeito”,ressaltou o delegado.

Após ser preso, Carlos foi levado à sede da Delegacia especializada para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Palmas, (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.