A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia o Feriado Corpus Christi nesta quarta-feira (14) com reforço no policiamento nas rodovias federais de todo o Brasil. Até o próximo domingo (18), policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Durante os cinco dias de operação há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com 2.083 viaturas, 1.056 motocicletas, 2.411 aparelhos de etilômetro – também conhecido como bafômetro –, além de 396 radares portáteis.

A PRF priorizará ações preventivas para redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens proibidas e envolvendo motocicletas ou ciclomotores. O planejamento da Polícia Rodoviária Federal faz parte de esforços de vários organismos nacionais e internacionais para a redução da violência no trânsito.

A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu a década 2011-2020 como aquela de Ações pela Segurança no Trânsito, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito, ceifando as vidas de cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano. O Brasil, ao considerar números absolutos no início da década estava entre os oito países com mais mortes no trânsito.

Educação para o trânsito – Com foco na redução de acidentes, a PRF promoverá ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, condutores serão convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Viaje com segurança – O planejamento é fundamental para uma viagem mais segura e tranquila. A PRF alerta que esse planejamento deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, consequentemente, aumenta os riscos de acidentes. Aproximadamente 40% dos mortos registrados no feriado da Semana Santa ocorreram no último dia da operação, data de retorno.

Dicas de trânsito – A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

- Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

- Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;

- Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

- Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

- Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

- Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.