Os professores de Dois Irmãos do Tocantins terão reajuste salarial de 7,64% previsto para pagamento na Folha do mês de junho. A conquista é decorrente de acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), através da Regional de Miracema e a prefeitura do município. O acordo aconteceu durante reunião realizada na segunda-feira, 12 de junho.

Para os funcionários de escola o percentual de reajuste salarial será de 6,64%. Ainda ficou acordado que, após a análise do impacto financeiro causado pelo reajuste, o sindicato e a gestão municipal devem se reunir novamente para discutir sobre as progressões, bem como o retroativo referente a janeiro de 2017.

“Essa conquista é resultado do empenho e da luta da categoria que reivindica a manutenção dos seus direitos”, disse o presidente do Sintet Regional de Miracema, Iata Anderson Vilarinho.

Iata Vilarinho falou ainda que na reunião ficou estabelecido que o Custo Aluno Ano (CAA) será implementado na carreira da categoria.

Participaram da reunião o secretário municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, Rubenilson Rodrigues, a secretário de Educação, Maria de Fátima Rodrigues da Silva Miranda, o presidente do Sintet Regional de Miracema, Iata Anderson Vilarinho e os representantes da categoria: Sharllianna S. Coelho, Edinalva Dias Rodrigues, Justino Pereira Lima e Neusiran Pereira da Silva.