A deputada federal Josi Nunes (PMDB/TO) usou as breves comunicações da sessão extraordinária deliberativa dessa quarta-feira, 14, para homenagear os doadores de sangue e reforçar a importância do gesto. “Muito mais do que um ato de solidariedade, doar sangue é um ato de amor. Hoje, 14 de junho, é uma data especial. É o dia de homenagear todos aqueles que separam um tempo de sua rotina para salvar vidas. Doar sangue é um gesto que pode salvar a vida de até 4 pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde”, destacou a parlamentar.

A peemedebista chamou atenção para a importância de ser doador. “De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, menos de 2% da nossa população doa sangue. Este percentual, é um pouco abaixo do ideal estimado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que estima que 2% da população seria o percentual mínimo necessário para suprir as necessidades de sangue e outros componentes sanguíneos de um País. É importante frisar que os serviços do SUS e da Hemorrede Pública Nacional se encontram com estoques limitados e com dificuldade de manutenção dos estoques estratégicos. Por isso, a importância da conscientização sobre a doação de sangue”, reforçou.

Josi citou os dados apurados pela Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, que revelam que a Hemorrede do Estado possui um total de 141.667 doadores de sangue cadastrados. No ano de 2016, 31.671 (candidatos à doação) compareceram as unidades, porém, destes, 22.784 estavam aptos à doação, totalizando um percentual de 52,65% doadores de repetição. “No entanto, o ideal é um percentual de 60% de doadores de repetição”, completou.

De acordo com a deputada, no Estado, são coletadas em torno de 2 mil bolsas de sangue por mês e as coletas realizadas no período de janeiro a maio de 2016 e 2017, tiveram um aumento de 7% conforme os dados da Sesau.

Ainda segundo a Secretaria, a quantidade necessária para o abastecimento do estoque é variável, com períodos de maior ou menor demanda transfusional, devido às urgências e emergências, e oscilam na média de duas mil hemotransfusões por mês.

As campanhas para captação de um maior número de doadores são essenciais nos períodos de maior demanda transfusional e nos períodos em que há menor número de doadores, como nas férias e nos feriados. “Como nós já estamos às vésperas de um feriado e o próximo mês, julho, é um período de recesso, é importante que a população se sensibilize, procure o hemocentro mais próximo, para que, com esse simples gesto, possa salvar vidas”, finalizou Josi.