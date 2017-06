Após um intenso trabalho investigativo, policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic-Sul), de Gurupi, comandados pelo delegado Jacson Ribas, efetuaram no final da tarde dessa quarta-feira, 14, a prisão de Gewides M. dos S., 44 anos.

Ele é suspeito de participação no assalto a agência do Banco do Brasil de Gurupi, no último domingo, 11, e foi capturado, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando se encontrava no setor Sol Nascente.

De acordo com as investigações, Gewides tem envolvimento em um roubo milionário a uma transportadora de valores, ocorrido no ano de 2016 na cidade de Barreiras/BA, quando foi utilizado armamento antiaéreo para subtração de mais de 10 milhões de reais naquela cidade.

Segundo as investigações, as quais estão sendo realizadas ininterruptamente pela equipe policial da Deic, Gewides estaria residindo em Gurupi e utilizando nome falso e seria o responsável por fazer o levantamento logístico para os demais integrantes da quadrilha que efetuaram o roubo ao banco do Brasil da cidade, quando, em uma ousada e violenta ação, o bando subtraiu expressiva quantia em dinheiro, recuperado em ações das forças policiais.

Ainda conforme o delegado Jacson, no momento da prisão, os investigadores da Deic encontraram e apreenderam em poder do investigado, uma caminhonete Triton L200, bem como uma certidão de documento falso, além de celulares e demais documentos, os quais serão submetidos a pericia técnica.

Gewides foi conduzido à sede da Deic-Sul, onde foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Na oportunidade, o delegado também deu cumprimento ao mandado de prisão em aberto, por roubo oriundo da Comarca de Barreiras-BA.

Após os procedimentos cabíveis, o indivíduo foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.