O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou as obras de reconstrução do pavimento asfáltico da TO-126 entre Tocantinópolis e Aguiarnópolis. O trecho da rodovia possui 25,73 quilômetros que além da reabilitação do pavimento, também receberão obras de drenagem e de sinalização.

Os trabalhos nessa rodovia começaram após o término da reconstrução do pavimento da TO-134, entre Luzinópolis e Angico nesta semana. Esse trecho de pouco mais de 24 quilômetros já está preparado para receber a sinalização viária.

As obras fazem parte do convênio entre o Estado e o Banco Mundial celebrado em 2015, no valor de R$ 314 milhões que pretende revitalizar 1.145 quilômetros de rodovias tocantinenses por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (CREMA).

De acordo com o presidente da Ageto, Sérgio Leão, após a construção dos trechos, a empresa contratada deverá cuidar da manutenção da via por mais três anos. “Esse tipo contrato é muito benéfico para o sistema logístico e garante que a rodovia fique em perfeitas condições por muito mais tempo”, explicou o gestor.

Só na região do Bico do Papagaio, o Governo está fazendo a reconstrução de 18 trechos de oito rodovias estaduais, que somados dão um total de 378,43 quilômetros de extensão, ao custo de R$ 88.335.581,85. A estimativa é de que a comunidade de 18 cidades seja diretamente beneficiadas com as obras. A empresa responsável é a construtora Jurema Ltda.