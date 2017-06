Na tarde desta última quinta-feira, 15, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante patrulhamento ambiental aquático no Rio Bananal, município de Pequizeiro/TO, no intuito de prevenir a pesca ilegal, apreendeu em poder de pescadores acampados à beira do rio, duas espingardas calibre 22 com 13 munições intactas, 400 metros de redes de malhas diversas, 11 molinetes, uma caixa térmica, uma caixa de isopor, duas caixas de material de pesca e 10 linhadas.

A ação foi realizada pela equipe do BPMA da cidade de Pedro Afonso/TO, que durante o patrulhamento pelo rio efetuou diversas abordagens. Durante abordagem aos pescadores acampados, os policiais localizaram as armas de fogo e os demais materiais de pesca predatória.

Os indivíduos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia na cidade de Guaraí, para os procedimentos legais cabíveis.