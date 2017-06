As inscrições para a prova de natação do Corpo de Bombeiros ‘Travessia do Lago’, foi prorrogada até a próxima terça-feira, 20. A prova será realizada no próximo dia 25 de junho, com largada às 07h40 na Praia da Graciosa.

As inscrições podem ser feitas podem ser feitas na sede da Federação Aquática do Estado do Tocantins (Faeto). No ato os competidores devem estar de posse do comprovante de pagamento da inscrição de acordo com o regulamento. Já as inscrições para militares devem ser feitas na sede no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

A competição faz parte das comemorações da Semana do Bombeiro, que ainda trará outras atividades esportivas. A prova compreenderá as modalidades Bombeiro Militar e Público Geral, subdivididas em Masculino e Feminino, e em trajetos de 500 metros, 2,5 km e 5 Km.

Todo o trajeto será demarcado por boias, com apoio de barcos e caiaques para fiscalização, orientação e socorro, seguindo os parâmetros da Federação Aquática Brasileira. Entre os parceiros da competição está a Federação Aquática do Tocantins (FAE-TO).

Premiação

Serão premiados do primeiro ao terceiro colocado de cada categoria com troféus e medalhas para todos que concluírem a prova.

Cada participante receberá um kit composto de camiseta, touca. Mais informações podem ser obtidas no site www.bombeiros.to.gov.br.