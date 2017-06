Acusado de matar o policial militar Jandres Alves Bezerra durante uma tentativa de assalto em Araguaina, o padeiro Manoel V. C. dos S. foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Segundo o autor da denúncia, promotor de Justiça Leonardo Olhe Blanck, o crime teria acontecido no último dia 12 de maio, durante uma troca de tiros entre o denunciado, seu comparsa Paulo Josias de Moura e o policial, no interior do Correspondente Bancário América.

Manoel foi preso oito dias depois na cidade de Canto do Buriti (PI), na residência de parentes, onde confessou o crime após ser ouvido pelas autoridades policiais. Seu comparsa foi morto em um tiroteio com a polícia pouco depois do assalto.

Na denúncia o MPE solicita a condenação de Manoel por crime de latrocínio consumado, em face da morte do policial, e diversos latrocínios tentados, em relação às demais vítimas que estavam no local no momento do assalto e tiroteio, e por sorte não foram atingidas pelos disparos efetuados pelos assaltantes.