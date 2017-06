É por acreditar que o desenvolvimento de um estado e do seu povo só acontece quando se investe em educação que o deputado Paulo Mourão (PT) destina a maioria das suas emendas parlamentares para a educação. Na última quarta-feira, dia 9, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), recebeu mobiliário (carteiras escolares, mesas, armários, poltronas e estações individuais de estudo), 12 aparelhos de ar condicionado, equipamentos de informática (computadores e notebooks) e dois veículos, sendo um carro de passeio e uma camionete, comprados com emendas parlamentares de Mourão. O valor investido foi de R$ 455.990,00

Os equipamentos vão beneficiar os campi de Palmas, Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis, além da Escola de Conselhos, Centro de Mediação e Conciliação e Núcleo de Zoologia e Taxidermia (Nuta).

A entrega dos equipamentos ocorreu no pátio da universidade na presença de servidores. Devido a compromissos fora do Estado, Paulo Mourão foi representado pelo seu assessor parlamentar, Deodato Póvoa. “O deputado Paulo Mourão gostaria muito de estar presente para entregar pessoalmente esses veículos e equipamentos porque uma de suas prioridades na distribuição de emendas é exatamente a educação”, frisou Deodato. “Ele priorizou quatro áreas: educação, saúde, agricultura e segurança pública. O deputado Paulo Mourão tem uma preocupação muito grande com essas quatro áreas que considera carentes no Estado “completou.

Deodato aproveitou para anunciar mais recursos de emendas parlamentares para a Unitins. “O deputado mandou um abraço para todos e pediu pra dizer que vai destinar mais recursos no orçamento de 2018 para complementar as ações da universidade”, anúncio que aplausos do público.

A boa notícia agradou a reitora em exercício, Suely Quixabeira. “O deputado Paulo Mourão tem sido um grande parceiro da Unitins, desde o início desta gestão, se colocando sempre à disposição na luta pela transformação da Unitins em autarquia, na mobilização dos deputados e com a destinação de emendas parlamentares”, declarou a reitora. Vale lembrar que Paulo Mourão foi autor do pedido para transformação da Fundação Unitins em autarquia pública e gratuita.

De acordo com Suely o apoio do deputado Paulo Mourão contribui para aprimorar qualidade do ensino da Unitins. “A gente só tem a agradecer mesmo, que ele é um grande parceiro, assim como a Assembleia Legislativa vem se mostrando parceira da Unitins”, ressaltou.

Sobre o anúncio de mais emendas, Suely declarou que recebeu a notícia com muita alegria. “A gente sabe que sempre pode contar com o deputado Paulo Mourão porque desde sempre ele vem destinando emendas para a Unitins, não é a primeira, outras emendas ele já destinou, e nós acreditamos que essa parceria vai continuar durante todo o seu mandato de deputado e essa gestão da Unitins”, finalizou.