O senador Vicentinho Alves, coordenador da bancada federal do Tocantins, juntamente com os deputados federais Cesar Halum, Dulce Miranda e Josi Nunes, receberam nessa quarta-feira, 16, o presidente da Fundação Pio XII, Dr. Henrique Prata, que apresentou o projeto de implantação do Hospital de Câncer de Palmas e solicitou o apoio dos parlamentares via destinação de emendas ao Orçamento para viabilizar o projeto. A fundação já dispõe de R$ 9 milhões para o hospital e espera reforço desta dotação através do empenho da bancada.

Na reunião, os parlamentares presentes se comprometeram em destinar emendas para viabilizar o projeto. O senador Vicentinho Alves garantiu a destinação de emendas no valor de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil de sua autoria e R$ 500 mil do deputado federal Vicentinho Júnior.

Além dos parlamentares presentes participaram da reunião, Renato Assunção, secretário da Representação do Governo do Tocantins em Brasilia e representantes da senadora Katia Abreu e dos deputados federais Carlos Gaguim, Irajá Abreu, Professora. Dorinha e Vicentinho Júnior.