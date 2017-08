Policiais Civis da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Araguaína, coordenados pelos delegados Alexandre Vasconcelos e Israel Andrade efetuaram, no final da tarde da última quarta-feira, 16, a apreensão de centenas de produtos agropecuários furtados e roubados, de fazendas da região de Araguaína.

Os produtos, que estão avaliados em mais de R$ 20 mil, foram localizados em duas propriedades de um dos suspeitos de praticar roubo a uma fazenda, no dia dez de agosto, na zona rural daquele município.

Conforme o delegado regional Bruno Boaventura, a ação foi deflagrada em continuidade às investigações do crime ocorrido no dia 10 de agosto quando, durante o furto de produtos de uma fazenda localizada às margens da TO 226, sentido povoado Garimpinho, houve um intenso tiroteiro, resultando em dois mortos e um ferido.

Durante as buscas realizadas em uma residência, no centro de Araguaína e em uma casa, na zona rural, os policiais encontraram centenas de produtos de origem ilícita e outros de procedência duvidosa, os quais foram apreendidos e trazidos para o complexo de delegacias, onde permanecerão à disposição das vítimas para reconhecimento e posterior restituição.

Ainda segundo o delegado regional, a equipe da 4ª DPC segue com as investigações no sentido de identificar os demais envolvidos, que participaram da troca de tiros, para que a verdade dos fatos seja esclarecida.