A Comissão de Reestruturação do Plansaúde reuniu-se nesta sexta-feira, 18, e, durante o encontro, o secretário da Administração, Geferson Barros apresentou um novo modelo para o plano que penaliza e onera o servidor, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe/TO).

O Sisepe irá reunir-se com o gestor para discutir a reestruturação do plano de forma a não prejudicar o servidor. O Sisepe-TO defende a readequação do Plansaúde preservando o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins (Funsaúde).

De acordo com a proposta, com a implantação do novo plano o servidor que ganha menos será onerado, haverá aumento de custos dos planos individuais e o governo não terá mais controle sobre os reajustes anuais que serão feitos pelas operadoras contratadas pelo servidor. A atuação se dará por meio da implementação de modelos protocolares de assistência pautados em pacotes.

Na reunião o presidente do Sisepe, Cleiton Pinheiro, rebateu a argumentação do secretário de que o Plansaúde precisa ser reformulado porque é deficitário. Conforme o presidente o plano é superavitário, e o que precisa é ser melhor gerido é o Funsaúde, dinheiro referente ao desconto do servidor em folha, somado a contribuição patronal do Estado, que não é repassado ao fundo.

“Queremos nos reunir com o governo, porque o que foi apresentado prejudica o servidor e não vamos aceitar. Tira de uma massa para jogar a responsabilidade em outra. O servidor não pode ser prejudicado porque o Estado não consegue fazer a gestão do Plansaúde que funciona bem e sem apresentar perdas”, afirmou.

Uma nova reunião da comissão ficou marcada para o próximo dia 05 de setembro, às 15h.