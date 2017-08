A deputada federal Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) solicitou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o pagamento de recursos para obras em andamento em 10 cidades do Tocantins.

O pedido foi para que atendesse as cidades de Araguaína, Bandeirantes, Colinas do Tocantins, Goiatins, Palmeirópolis, Paranã, Porto Nacional, Santa Rita do Tocantins, Taipas e Xambioá. Esses recursos são referentes a parcelas de pagamentos que vão sendo executados de acordo com o andamento das obras e que vêm sendo acompanhadas pela parlamentar. São construções de creches, escolas e quadras escolares.

Foi informado pelo FNDE que essas solicitações da parlamentar serão atendidas mas que, para receberem as parcelas, os municípios listados não podem ter nenhuma pendência no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) que é o portal operacional e de gestão do Ministério da Educação que trata do orçamento e monitoramento das propostas na área da educação.

Araguaína – construção de quadra escolar coberta – ID da obra 33526

Bandeirantes do TO – construção de quadra escolar coberta – ID da obra 101759

Colinas do TO – construção de escola - ID da obra 1015566

Goiatins – Escola Municipal Maurício de Andrade – ID 1009907

Goiatins – Escola Municipal Luzia Machado Feitosa – ID 1016463

Palmeirópolis – Creche – ID 1017788

Paranã – Escola Municipal Rainha da Paz – ID 1016106

Porto Nacional – Escola em Pinheirópolis – ID 1017705

Santa Rita do TO – construção de quadra escolar coberta – ID 1004899

Taipas – Escola Municipal Thezilda Sampaio de Oliveira – ID 1018055

Xambioá – cobertura de quadra escolar – ID 1006166