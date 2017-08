O Governo do Estado entregou na tarde desta última quinta-feira, 17, viaturas e coletes à prova de balas para a Polícia Militar, em Paraíso do Tocantins. Um dos principais representantes do município, o deputado estadual Osires Damaso (PSC), marcou presença na solenidade.

A entrega foi feita na sede do Quartel do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e beneficiará as cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Arraias, Chapada da Natividade, Araguaína, Gurupi, Miracema do Tocantins, Guaraí, Araguatins; e também atenderão ao Batalhão Ambiental e Batalhão Rodoviário e de Divisas. Ao todo, são 16 viaturas e 942 coletes balísticos para a Polícia Militar do Tocantins.

Além da concessão de benefícios, houve também a formatura de 512 alunos de escolas municipais inscritos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Como um dos colaboradores, Damaso considera o desenvolvimento do programa de fundamental importância para que a juventude se afaste do caminho da criminalidade e das drogas. Para o deputado, o trabalho que a PM exerce através do Proerd é um modelo a ser seguido e merece o apoio do poder público e da população.

O Proerd é uma atividade educacional preventiva desenvolvido pela Polícia Militar para a valorização da vida, que busca contribuir, sobretudo, para o fortalecimento da cultura de paz e a construção de uma sociedade mais saudável e, principalmente, segura.

Durante a solenidade, o governador Marcelo Miranda também garantiu que nos próximos 15 ou 20 dias serão iniciadas as obras para a construção da TO-447, que liga a cidade de Paraíso ao município de Chapada de Areia. O deputado Osires Damaso voltou a solicitar o benefício durante o evento.