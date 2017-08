O governador Marcelo Miranda entrega nesta sexta-feira, 18, em Dianópolis, 481 cisternas do Programa Água Para Todos. Com isso, o Governo do Estado chega às 11.050 cisternas previstas no Programa. A solenidade será às 08h30, no Colégio João D’ Abreu.

Do total de cisternas do Programa, que prevê investimentos de R$ 75 milhões, 11 mil já estão devidamente instaladas. O que representa 99,5% do Programa executados. Cada cisterna está avaliada em R$ 7.670, incluindo o reservatório, sistema de bombeamento, casa abrigo, transporte e instalação. Os recursos são oriundos de convênio com o Ministério da Integração Nacional, com contrapartida do Estado.

Na ocasião, o governador também entrega certificados do Projeto Barraginhas, pequenas bacias de captação de águas da chuva e de enxurradas. Serão beneficiados pequenos agricultores de Novo Alegre, Lavandeira, Aurora, Combinado, Novo Jardim, Rio da Conceição, Dianópolis, Almas e Porto Alegre.

Delegacia

Ainda no município, Marcelo Miranda entrega a nova sede da Polícia Civil, que irá abrigar três delegacias: Delegacia Regional de Polícia de Dianópolis, a 8ª Delegacia da Mulher e a Central de Flagrantes. Quatro veículos estarão à disposição das delegacias.

Tecnifruti

O governador termina sua visita ao município com participação no encerramento do 1º Dia Técnico de Fruticultura (Tecnifruti) do Projeto de Irrigação Manuel Alves. O evento faz parte da meta do Programa de Produção Integrada de Frutas, desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura (Seagro).

A ideia do Tecnifruti é disseminar tecnologias em uso na produção de frutas no Estado; informar sobre a parte técnica das culturas de abacaxi, banana e manga, sobre como deve ser feita a irrigação; e também abordar sobre o potencial da fruticultura no Tocantins.