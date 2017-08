A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 81,3 kg de substância análoga à maconha na madrugada desta sexta-feira, 18, em Guaraí/TO, durante abordagem a um ônibus da marca Volvo/ Mpolo Paradiso LDR, emplacado em Brasíia/DF, que realizava o itinerário Goiânia/GO – Imperatriz/MA.

Durante a fiscalização do veículo, a equipe da PRF sentiu forte cheiro oriundo do bagageiro inferior, sendo que durante as buscas foram encontradas 3 (três) malas, todas tendo em seu interior algumas mudas de roupa e, abaixo destas, sacos pretos de lixo com objeto suspeito em seu interior.

Ao proceder o exame mais detalhado, verificou-se tratar de tabletes selados com fita adesivas com substância análoga a maconha.

Os proprietários das malas e responsáveis pelos entorpecentes foram identificados: um homem, M.F.X., de 20 anos, profissão auxiliar de serviços gerais, proprietário de uma mala; e uma mulher, F.R.D., de 20 anos, estudante, proprietária das outras duas bagagens.

Os responsáveis pelas substâncias foram detidos pela PRF e alegaram que não se conheciam, mas ambos residem na cidade de Goiânia/GO. O homem alegou estar levando a droga para Teresina/PI e a mulher informou que entregaria o entorpecente em Imperatriz/MA.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Guaraí/TO para as providências cabíveis.