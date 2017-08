A décima edição do Programa Agenda Cidadã, realizado nesta quinta-feira, 17, no Centro Universitário ITPAC, em Araguaína, reuniu representantes de 52 municípios das regiões norte e extremo norte do Estado. O programa é realizado pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE), com as parcerias do Sebrae, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

O presidente da ATM, Jairo Mariano, destaca a importância do programa Agenda Cidadã. “Essa interação que o evento proporciona entre os municípios das mais diversas relatorias do TCE, dá a oportunidade de todos que trabalham com a administração pública de serem orientados pelo tribunal de contas e colocar em prática no dia a dia da gestão, certamente essas informações melhoram a eficiência na aplicação dos recursos públicos”, analisa.

O conselheiro Manoel Pires dos Santos, presidente do TCE/TO, relatou que o número de participantes superou as expectativas, demonstrando o interesse dos gestores e cidadãos de buscar informações voltadas para a melhoria da gestão pública. “Fico muito feliz de ver o maior auditório de Araguaína totalmente lotado”, disse.

A edição de 2017 tem a educação como tema central, com várias palestras voltadas para o assunto. Também foram abordadas as políticas de meio ambiente e a transparência nos municípios.

Palestras

A programação de palestras teve início com a apresentação do superintendente do Sebrae, Omar Hennemann, que tratou do tema “Educação Empreendedora: o Grande Desafio”. Em seguida, o conselheiro substituto, Orlando Alves da Silva, falou sobre “Políticas Públicas Ambientais e a Gestão Municipal”.

No final da manhã, a coordenadora de Auditorias Especiais, Lígia Cássia Braga, abordou o tema “Efetividade da Gestão Municipal”. Durante a palestra, ela apresentou dados sobre a educação dos municípios da regional, levantados pela pesquisa do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, realizada nos anos de 2015 e 2016.

O evento do Agenda Cidadã contou ainda com palestras do TCE/TO, TCU e CGU.