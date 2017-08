Policiais Civis da Delegacia de Colméia, coordenados pelo delegado Marivan da Silva Souza, cumpriram, nessa sexta-feira, 18, mandados de internação provisória de três adolescentes infratores suspeitos de matar outro menor, no Distrito de Goiani dos Campos, zona rural da cidade.

Conforme apontaram as investigações da Polícia Civil, no dia dos fatos, um dos adolescentes infratores teve uma discussão com a vítima, fato ocorrido na cidade de Goianorte e após o desentendimento, a vitima foi até o Distrito de Goiani dos Campos, mas foi seguida pelos outros três adolescentes.

Ao chegar ao local, os suspeitos encontraram o adolescente, o qual estava sentado em um banco de praça. Desta maneira, o adolescente infrator que havia discutido com a vítima, momentos antes em Goianorte, desceu do carro e de posse de uma espingarda, efetuou um disparo à queima roupa contra o jovem, que veio a óbito no local, sem direito a defesa.

Após a consumação do ato infracional, o suspeito que atirou, juntamente com os outros dois adolescentes particípes, fugiram de carro em direção a Goianorte. Logo após o crime, a equipe da Delegacia de Colméia deu início às investigações e reuniu evidências da participação dos três adolescentes na morte.

Diante dos fatos, o delegado Marivan representou, junto ao Poder Judiciário pela internação dos três adolescentes infratores, sendo que o Juiz da Comarca de Colméia, Ricardo Gagliardi emitiu decisão favorável ao pedido e, dessa maneira, na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil deu cumprimento as ordens judiciais.

Após serem apreendidos, os adolescentes deverão ser encaminhados ao Centro de Internação Provisória de Santa Fé do Araguaia, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Conforme o delegado Marivan, o crime, à época, causou grande comoção na localidade, devido ao motivo fútil pelo qual foi praticado e também porque o jovem morto era muito querido na comunidade onde morava.