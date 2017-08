A caravana do 25º Rally dos Sertões partiu neste domingo por volta de cinco horas, em uma longa transferência de Goiânia a Goianésia, também no Estado de Goiás. Para os concorrentes foi um dia com especial rápida, piso bom de piçarra, poucas pedras e a promessa de pequenas diferenças entre os primeiros classificados, foram 306,82 km de trecho cronometrado, no total 680,48 km.

Na classificação geral, Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700) que largou em primeiro segue na sexta posição com 07h32min51. "Uma especial muito dura para o primeiro dia do Sertões. Mas estava vindo muito bem, em uma tocada muito segura não cometi nenhum erro. Infelizmente faltando 1,2 km aconteceu um problema na bomba de combustível e acabei não concluindo como esperava. Agora é revisar o quadriciclo para a etapa maratona e vamos fazer uma nova estratégia”, comentou Marcelo Medeiros, da equipe Taguatur Racing/CEMAR

Nesta segunda-feira (21), a caravana seguirá em direção a Santa Terezinha de Goiás, segunda etapa do Sertões e serão 326 quilômetros de percurso, com 248,16 quilômetros de trechos cronometrados. Esta será a etapa maratona, na qual os competidores não poderão receber ajuda externa para a manutenção dos veículos.

A prova entra em região de fazendas, com muitos mata-burros, depressões e lombadas, além de estradas travadas e bem sinuosas. A navegação e a concentração serão muito importantes nesta etapa. Uma boa estratégia será fundamental, já que eles terão de poupar as máquinas para o dia seguinte.

A competição será dividida em prólogo mais sete etapas. O rali passará por Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), atravessando a fronteira com o Mato Grosso até Barra do Garças e com o Mato Grosso, para chegar a Coxim (MS), Aquidauana (MS) e Bonito (MS) onde sediará a chegada no dia 26, com a cerimônia de premiação.

Resultado da primeira etapa - Quadriciclos

1) 106 George Ximenes, Girao Team, 05h23min18

2) 105 Pedro Costa, Quatrilha Do Cerrado Rally Team, 05h24min06

3) 107 Milton Martens, Martens Racing, 05h24min24

4) 103 Diogo Zonato, Zona Racing, 05h36min16

5) 104 Michael Dias, Taguatur Racing, 06h59min11

6) 102 Marcelo Medeiros, Taguatur Racing, 07h32min51

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

Domingo (20/08) - 1ª Etapa

Goiânia (GO) a Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 221,87 km

Trecho cronometrado – 306,82 km

Deslocamento Final – 151,79 km

Total do dia: 680,48 km

(21/08) - 2ª Etapa (Maratona)

Goianésia (GO) a Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 78 km

Trecho cronometrado – 248,16 km

Deslocamento final – 0 km

Total do dia: 326 km

(22/08) - 3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) a Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 0 km

Trecho cronometrado – 297,12km

Deslocamento Final – 9 km

Total do dia: 306 km

(23/08) - 4ª Etapa

Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 102,4 km

Trecho Cronometrado – 273,20 km

Deslocamento Final – 95,68 km

Total do dia: 471,34 km

(24/08)- 5ª Etapa

Barra do Garças (MT) a Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 13,85 km

Trecho Cronometrado – 438,86 km

Deslocamento Final – 213,30 km

Total do dia: 666,01 km

Sexta-feira (25/08) - 6ª Etapa

Coxim (MS) a Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 59,82 km

Trecho Cronometrado – 194,91 km

Deslocamento Final – 174,72 km

Total do dia: 429,45 km

Sábado (26/08) - 7ª Etapa

Aquidauana (MS) a Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 128,62 km

Trecho Cronometrado – 240,45 km

Deslocamento Final – 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Total da prova: 3.300,06 km

Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km

Cerimônia de Premiação