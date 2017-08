A Polícia Militar apreendeu apenas neste último sábado, 19, um total de 14 armas no interior do Estado, sendo 13 de fogo e uma de pressão.

Em Tocantinópolis a Polícia Militar foi informada através da central, que no setor Bela Vista III, estava acontecendo uma violência doméstica. No local os policiais constataram que a vítima havia sido agredida pelo ex-namorado e ao realizar uma busca pessoal no autor, 29 anos, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira. Diante da situação foi dada voz de prisão ao infrator, em seguida encaminhado juntamente com a arma à Delegacia de Polícia Civil.

Já em Paranã quatro armas foram apreendidas e três pessoas detidas. Após suspeitas, uma equipe da PM abordou um veículo com três indivíduos, com eles foram encontradas quatro armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 22 com sete munições, uma espingarda calibre 28 com 11 munições, uma espingarda calibre 12 com nove munições e uma espingarda bate-bucha. Os três envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia em Arraias.

Augustinópolis

Após receber informações de uma ocorrência através da central, os policiais deslocaram ao povoado de Itaúba. No local souberam que o autor havia corrido atrás de um homem com um punhal, como não conseguiu alcança-lo, retornou para a casa dele para apanhar uma arma de fogo.

Os policiais foram a residência do suspeito, mas ele havia evadido, deixou o punhal e três armas de fabricação artesanal, tipo bate-bucha. Enquanto a equipe da PM apresentava as armas na delegacia, o autor também compareceu e se apresentou aos policiais civis.

Ipueiras

Policiais militares estavam em uma fazenda, averiguando uma tentativa de homicídio, quando, segundo a PM, encontraram nas folhagens uma arma de fogo de calibre 28 com uma munição, aparentemente de fabricação artesanal. No momento que a guarnição estava colhendo as informações, um homem, 59 anos, saiu de dentro do mato. Ele portava três armas, sendo uma espingarda de calibre 32, com um cartucho intacto; uma espingarda de calibre não identificado e uma arma de pressão. O suspeito informou que não tinha envolvimento com a tentativa de homicídio, mas que usava as armas para caçar. Diante da situação, o infrator e as armas de fogo foram conduzidos à delegacia.

Miracema do Tocantins

A central da PM informou para as viaturas que havia dois indivíduos portando arma de fogo, eram suspeitos de tentar fazer um roubo e deveriam ser interceptados. No setor Universitário, uma equipe localizou os indivíduos e durante a busca pessoal encontrou na cintura de um deles, 19 anos, uma arma artesanal, com dois cartuchos de calibre 38 e uma toca “ninja”. O outro envolvido,12 anos, também conduzia uma arma artesanal.

O mais velho relatou que estavam tentando localizar uma pessoa que os teria ameaçado nesse sábado, 19, porém não encontraram. Diante da infração, ambos foram conduzidos à delegacia de polícia civil.

Apreensão de munições na TO-010

Os policiais militares montaram uma barreira no km 07, da TO-010, local onde fizeram a abordagem de um homem, 28 anos, que trafegava em uma moto. Ao realizarem a busca na mochila encontraram uma caixa contendo 30 munições de calibre 32. O suspeito foi conduzido à delegacia, sendo apresentado juntamente com material apreendido.