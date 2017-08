A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO) anunciou a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE) para obras em andamento em dez municípios tocantinenses. Essa liberação foi confirmada nesta segunda-feira, 21, pelo FNDE.

A lista de cidades aptas para receberem o pagamento consta Araguaína, Colinas do Tocantins, Colmeia, Palmeirópolis, Pedro Afonso, Porto Nacional, Santa Rita do TO, Santa Terezinha do TO, Taipas e Xambioá. São recursos para obras de escolas, creches e quadras escolares.

A previsão é que o pagamento seja feito até a próxima sexta-feira, 25.

Araguaína – escola infantil no setor Nova Araguaína – R$ 61.181,49 – ID da obra 19312

Araguaína – escola de 12 salas no setor Araguaína Sul – 98.629,86 – ID 1011859

Araguaína – creche – R$ 190.074,71 no bairro São Miguel – ID 1001909

Colinas do TO – escola de 12 salas – R$ 529.814,56 – ID 1015566

Colmeia – escola de 4 salas na Comunidade Matinha – R$ 84.812,27 – ID 1013608

Palmeirópolis – creche – R$ 126.716,47 – ID 1017788

Pedro Afonso – escola de 6 salas no setor Aeroporto II – R$ 56.207,58 – ID 1018536

Pedro Afonso – Escola Mul Boa Esperança – R$ 24.411,81 – ID1013611

Porto Nacional – escola de 4 salas em Pinheirópolis – R$ 47.125,32 – ID 1017705

Porto Nacional – escola de 6 salas em Alto da Colina – R$ 30.654,85 – ID1017457

Santa Rita do TO – quadra escolar coberta – R$ 25.497,74 – ID 1004899

Santa Terezinha do TO – quadra escolar coberta – R$ 101.900,85 – ID 1014047

Taipas – escola de 6 salas – R$ 10.219,56 – ID 1018055

Xambioá – cobertura de quadra escolar – R$ 132.139,87 - ID 1006166