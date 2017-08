As inscrições de projetos de pesquisadores interessados em participar da seleção para o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS/TO) foram prorrogadas até o dia 10 de setembro, conforme errata publicada no Diário Oficial do Tocantins (DOE), nº 4.935, de sexta-feira, 18. O edital visa financiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde no Estado do Tocantins, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os pesquisadores devem ficar atentos ao novo cronograma do edital e a nova forma de submissão das propostas. Para inscrever seus projetos, os pesquisadores devem seguir formulário modelo, disponível no site da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) ou no link. Uma versão impressa do projeto deve ser entregue diretamente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (FAPT) ou enviada pelo correio até a data limite descrita no novo cronograma e no endereço informado no Edital de lançamento do PPSUS nº 01/2017. Não serão aceitas propostas enviadas fora do prazo.

O programa é uma realização do Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (FAPT), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Secretaria de Estado da Saúde.