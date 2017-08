O governador Marcelo Miranda inaugura nesta terça-feira, 21, às 08h30, mais 96 leitos da nova ala de enfermaria no 4º piso do Hospital Geral de Palmas (HGP). Na ocasião também será entregue a ampliação da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulta e pediátrica.

Com mais 96 leitos de internação, o HGP fortalece a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins. Com a nova ala, o Hospital passa a contar com outras 48 enfermarias, com dois leitos cada, banheiros amplos e adaptados. Já nas UTIs serão entregues mais quatro leitos de adulto e dois pediátricos.

Avanço

Em maio deste ano também foram entregues outros 96 leitos, possibilitando acabar com o anexo provisório (as tendas) que era utilizado desde 2013.

Atualmente, o maior hospital do Estado do Tocantins, Hospital Geral de Palmas, conta com oito leitos de UTIP; 26 de UTI Adulto; 18 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI); e 292 leitos de internação de especialidades clínicas e cirúrgicas.