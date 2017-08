O jornalista e perito da Polícia Civil aposentado, Gilvan Nolêto, foi socorrido na tarde da última sexta-feira, 18, após sofrer afogamento no lago de Luzimangues. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/TO), a polícia irá investigar a possível suspeita de tentativa de homicídio, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Nacional (DHPP).

Ainda de acordo com a SSP/TO, no domingo, 20, duas pessoas foram presas em flagrante por furto do cartão de crédito e carro da vítima. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas.

Gilvan, que já foi superintendente da Polícia Científica, está na UTI em estado grave.