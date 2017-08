Durante toda esta semana, a Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Saúde, realiza várias atividades para conscientizar a população sobre hepatites virais. A campanha de conscientização e prevenção contra essas doenças começa nesta segunda-feira, 21, e prossegue até sexta, 25, com o objetivo de divulgar sinais e sintomas das hepatites, sensibilizar e mobilizar o araguainense na prevenção e controle de surto, fortalecendo as atividades de vacinação em áreas ou grupos de maior risco.

Várias atividades educativas estão programadas tanto nas unidades básicas de saúde como em hospitais, escolas e empresas, com a realização de palestras e distribuição de preservativos e materiais educativos. Nesta segunda-feira, 21, está programada uma palestra na Escola Estadual Vila Nora, às 19h30.

As atividades prosseguem nesta terça-feira, 22, no período da tarde será no Frigorífico Minerva, às 15 horas; e à noite, às 19h30, será na Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa, no Setor Santa Terezinha.

Na quarta-feira, 23, será realizada uma palestra no setor de carga dos Correios, às 7h30. Continuando, no mesmo dia, está programada além de uma palestra, uma capacitação no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), no período das 10h45 às 11h45 e 16h15 às 17h15.

Na quinta-feira, 24, será o Dia “D”, quando serão ofertados testes rápidos de Hepatite B e C, em nove UBS (Araguaína Sul, Albeny Soares de Paula, Avany Galdino, Bairro de Fátima, Couto Magalhães, Dr. Francisco, Dr. Raimundo Marinho, José Ronaldo e Ponte).

Finalizando a semana, será realizada uma palestra e testes rápidos de Hepatite B e C, no Instituto Carlos Chagas (INCAR), às 19 horas.

Prevenção

O município realiza várias ações ao longo do ano na prevenção de hepatites virais, por meio do Programa Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Hepatites Virais. Dentre as ações são feitas visitas em vários locais na cidade, distribuição de preservativos e palestras educativas de prevenção.

Em 10 unidades básicas de saúde são ofertados o teste rápido e a triagem para hepatites B e C. Os profissionais da saúde têm capacitação contínua para um atendimento de qualidade e humanizado.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica do Município, em 2016, foram 218 notificações, sendo 24 casos confirmados de hepatites virais. Em 2017, foram 276 notificações e 15 confirmações.

Programação

Dia 21 (segunda-feira)

19h30 - Palestra sobre Hepatites Virais, na Escola Estadual Vila Nova (Rua Vianópolis, 225 - Vila Norte).



Dia 22 (terça-feira)

15h - Palestra sobre hepatites virais no Frigorífico Minerva (Rodovia BR 153, Km 150);

19h30 - Palestra sobre hepatites virais na Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa (Avenida Santa Terezinha, 431 – Bairro Santa Terezinha).



Dia 23 (quarta-feira)

7h30 - Palestra sobre hepatites virais nos Correios – Setor de Carga (Av. Bernardo Sayão, próximo à Concessionária Novo Rio);

10h45 às 11h45 e 16h15 às 17h15 - Capacitação e palestra sobre hepatites virais no Hospital de Doenças Tropicais (HDT/UFT).



Dia 24 (quinta-feira)

8h às 11h e das 14h às 17h - Dia “D” com a realização de testes rápidos de hepatite B e C nas seguintes UBS Albeny Soares de Paula (Avenida C, nº 1035, Setor Couto Magalhães), Avany Galdino (Rua Gonçalves Ledo, Bairro São João), Bairro de Fátima, Couto Magalhães, Dr. Francisco (Rua A esquina c/ Rua L – Vila Aliança), Dr. Raimundo Marinho (Rua dos Macucos, Setor Maracanã), José Ronaldo (Rua 09, Qd 01 Lt 01, Setor Dom Orione) e Ponte.



Dia 25 (sexta-feira)

19h - Palestra sobre hepatites virais e realização de testes rápidos de hepatite B e C, no Instituto Carlos Chagas (INCAR).