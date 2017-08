Uma ação da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e da Polícia Militar (PM) realizada na manhã desta terça-feira, 22, culminou na apreensão de 500 quilos de queijos impróprios para o consumo na barreira fixa de Porto Lemos, no município de Santa Fé do Araguaia, na divisa do Tocantins com o Estado do Pará. O proprietário da carga foi autuado em R$ 5 mil e os queijos foram destruídos no aterro sanitário da cidade de Santa Fé do Araguaia.

O fato foi descoberto após a Polícia Militar abordar uma caminhonete e descobrirem que na carroceria havia um carregamento de queijos. Os policiais acionaram os fiscais da Adapec da barreira fixa que verificaram que os produtos possuíam selo de inspeção do Pará, portanto, não deveriam ser comercializados fora daquele estado. Além disso, estavam mal acondicionados e sem refrigeração adequada conforme prevê a legislação. Os fiscais aprenderam os produtos e emitiram auto de infração e termo de destruição.

O supervisor técnico da área animal da regional da Adapec de Araguaína, Marques Barbosa, contou que a carga saiu do município de Xinguara – PA e seria comercializada no município de Aragominas – TO, além disso, foi encontrada dentro do veículo, uma balança de precisão, que gerou a suspeita que o queijo poderia ser comercializado de maneira fracionada.

“Este tipo de ação visa coibir a entrada de produtos clandestinos e sem autorização comercial em nosso estado para não colocar em risco a saúde da população” disse o presidente da Adapec, Humberto Camelo.