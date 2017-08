. O proprietário da carga foi autuado em R$ 5 mil e os queijos foram destruídos no aterro sanitário da cidade de Santa Fé do Araguaia...

O evento é realizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e ocorre no auditório térreo do Anexo I da Secretaria de Estado da Saúde das ...

O superintendente da Polícia Científica, Marcelo Diniz, comemorou as conquistas e os avanços da SSP para com a ...

Em diversos pontos, o leito do rio tem secado, dando espaço à formação de longas faixas de banco de areia...

Polí­cia

De acordo com as investigações da DHPP, Wendel e Wesley tinham uma desavença com a vítima e passaram a premeditar o crime...