Para ampliar e integrar o número de participantes na Comissão Interna da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) e propor às instituições e entidades envolvidas que atuem no sentido de eliminar ou reduzir riscos à saúde do trabalhador, ocorre na próxima quarta-feira, 23, o Seminário Estadual da Saúde do Trabalhador. O evento é realizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e ocorre no auditório térreo do Anexo I da Secretaria de Estado da Saúde das 14 às 18 horas.

O seminário é voltado para presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde, secretários municipais de saúde, diretores de hospitais, CITTs municipais, sindicatos, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev), entre outros.

Na ocasião, o conselheiro Nacional de Saúde e coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho Nacional de Saúde, Geordeci Menezes de Souza, irá ministrar palestra aos participantes.

“A reunião é para reforçar o debate sobre a saúde do trabalhador no Tocantins e rever as diretrizes que têm que ser encaminhadas, além de reestruturar a comissão interna do conselho”, ressaltou a conselheira Gracelena Miranda.