A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) alerta os produtores rurais tocantinenses sobre a presença de uma nova praga ocasionada pelo fungo Colletotrichun cliviae uma espécie de Antracnose que acometem as lavouras. A descoberta foi feita através de uma pesquisa realizada professora da Universidade Federal do Tocantins, Dra. Moab Diany Dias, que após o resultado, emitiu uma nota à Agência comunicando a ocorrência da praga no Estado.

Segundo a nota da professora a “antracnose é uma doença que tem aumentado sua importância a cada ano, principalmente nos cerrados brasileiros, causando prejuízos aos sojicultores. Os sintomas característicos dessa doença são lesões castanhas e deprimidas em folhas cotiledonares, caules, nervuras foliares. Nas vagens causa abortamento, retorcimento e lesões castanhas com presença de acérvulos. Dias et al. (2016), relataram perdas de 90 kg/ha para cada incremento de 1% de incidência de antracnose em Tocantins (Summa Phytopathologica 42:18-23)”.

No comunicado feito à Adapec, a professora relata que “em um estudo realizado na Universidade de Brasília em 2010-1014, sobre diversidade de Colletotrichum na cultura da soja no Brasil, uma nova espécie de Colletotrichum, proveniente de lavoura comercial no Estado do Tocantins, coletada na safra 2011/2012, foi identificada por meio de caracteres morfológicos e filogenéticos. Trata-se de Colletotrichum cliviae, cuja patogenicidade foi comprovada por meio de inoculação em plântulas de soja, apresentado agressividade igual ou superior a dos isolados de Colletotrichum truncatum avaliados”.

O gerente de Sanidade Vegetal da Adapec, Marley Camilo disse que em virtude desta notificação, a Agência fez um comunicado ao Ministério da Agricultura e alerta os produtores tocantinenses a intensificar o monitoramento das lavouras. “Mesmo não sendo uma praga com programa oficial de controle, a Adapec orienta os produtores rurais a intensificarem os monitoramentos nas propriedades, dado ao clima favorável de nossa região e aos prejuízos que a praga pode causar na cultura”, destacou Marley.

O presidente da Adapec, Humberto Camelo, ressaltou que a Agência trabalha para garantir a defesa e a sanidade dos produtos vegetais do Tocantins. “Somos o maior produtor de grãos da região norte do Brasil, por isso, nos preocupamos com o surgimento de qualquer praga que possa colocar em risco a nossa defesa e que cause prejuízos econômicos aos produtores rurais”, disse Humberto.