Às vésperas de completar seus 30 anos, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) realizará entre os dias 28 a 30 de agosto, a sua XI Assembleia Geral, reunindo 600 lideranças indígenas de toda a Amazônia brasileira na Terra Indígena Alto Rio Guamá, localizada no município de Santa Luzia do Pará.

Produzida em parceria com a Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA), durante o encontro ocorrerão as eleições gerais da coordenação, quando será feita a escolha da nova coordenadoria geral, além de todo o corpo diretivo que comporá os conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal. A programação também contará com rodas de diálogos sobre os temas fundamentais para os povos indígenas da região, entre eles, terra, saúde, educação, comunicação, desenvolvimento sustentável e geração de renda, além de apresentações culturais, mostra de vídeos e feirinha de artesanato indígena.

Os fundos aqui arrecadados serão usados para custear esses itens.