O NUAmac – Núcleo Aplicado à Minoria e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE/TO) de Gurupi, juntamente com a equipe de assistência social, visitaram a Casa do Idoso da cidade nessa terça-feira, 22. O trabalho teve objetivo de conhecer a situação do local e levar informações aos atendidos sobre a recente alteração do Estatuto do Idoso, que trata sobre a prioridade para os maiores de 80 anos de idade.

A casa do Idoso de Gurupi foi fundada em 1986 e é administrada pela Prefeitura Municipal, mas vem se mantendo também com doações da população e promovem bazares, rifas e eventos para angariar fundos.

Hoje o Centro de Convivência dos Idosos, conhecido popularmente como "Casa do Idoso’’ conta com 22 abrigados, que recebem cuidados de enfermeiros, cozinheira, fisioterapeuta e coordenadora para manutenção do espaço e bem-estar diário. ‘’É muito bom viver aqui, tem de tudo, somos tratados muito bem’’, disse um dos atendidos, Francisco José da Costa, de 82 anos.

Já o defensor público Leandro Gundim, coordenador do NUAMac de Gurupi, disse que a lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso foi alterada recentemente para garantir a prioridade especial aos maiores de 80 anos, “atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”. “Ficou determinado que em todo atendimento de saúde os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência, e dentre os processos de idosos, se dará prioridade especial aos maiores de 80 anos”, afirmou