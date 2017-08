O processo de abertura de empresas junto a Diretoria de Serviços Técnicos (Distec) do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, (CBMTO) na regional de Palmas já pode ser feito por meio do Simplifica Tocantins. No portal os empresários podem protocolar documentos e solicitar vistorias. Os serviços por enquanto estão disponíveis para regional de Palmas e valem apenas para abertura de novas empresas.

O Simplifica Tocantins (www.simplifica.to.gov.br) é uma ferramenta que faz a integração entre os dados cadastrais da Receita Federal do Brasil e os diversos órgãos estaduais e municipais. Com o novo sistema, a abertura de uma empresa pode ser concluída em até 24 horas, com objetivo de desburocratizar e agilizar o processo.

“Vamos começar com a regional de Palmas, mas o objetivo é que todas as unidades dos bombeiros possam em breve oferecer o serviço. Além da capital à regional de Palmas da Distec também atende cidades do entorno, para essas pessoas o Simplifica oferecerá mais facilidade e economia durante o processo de abertura da empresa”, destacou o gerente de fiscalização e vistoria, major Germano Alves.

Mudanças no CBMTO