Dois projetos sociais estarão juntos, a partir de agora, oficialmente, beneficiando crianças e adolescentes de Araguaína/TO. A parceria do Libertando Vidas com Esporte com o Maravilha Social 1000 Gols de Inclusão será lançada na tarde do próximo sábado, 26, durante uma partida de futebol, no Estádio Mirandão, com a presença do ex-jogador Túlio Maravilha, que chegou a servir à Seleção Brasileira. O Maravilha Social é uma iniciativa do ex-jogador da Seleção Brasileira, enquanto o Libertando Vidas, realizado pelo Instituto Tocantins Hoje (ITH), tem como um de seus principais parceiros o deputado Elenil da Penha (PMDB).

“O Libertando Vidas com Esporte já contempla tocantinenses de vários municípios com aulas gratuitas de dança, futebol e artes marciais. Com essa parceria com o Túlio, estamos tendo a oportunidade de ampliar ainda mais este trabalho, contribuindo, por meio da prática esportiva, para a formação cidadã e inclusão social de centenas de jovens tocantinenses”, frisou o parlamentar.

De acordo com o coordenador estadual do Libertando Vidas com Esporte, o vice-prefeito de Araguaína, Fraudneis Fiomare (PSB), embora o lançamento oficial aconteça neste sábado, a parceria já foi firmada e as aulas da escolinha de futebol mantida pelos projetos já acontecem desde o começo do mês. “As atividades tiveram início no dia 1º de agosto. Ao todo, 100 crianças e adolescentes do setor Jardim das Flores são atendidas pela escolinha. São 4 categorias – sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15, sendo duas aulas por semana para cada turma”, explicou.

O jogo que marcará o lançamento da parceria entre o Libertando Vidas com Esporte e o Maravilha Social 1000 Gols de Inclusão acontecerá às 16 horas. A entrada é gratuita, mas o torcedor que levar um quilo de alimento não perecível, concorrerá a três prêmios de R$ 1 mil cada. Os sorteios ocorrerão antes, no intervalo e depois do confronto, que será disputado entre os amigos de Túlio Maravilha e os amigos do missionário mineiro Hither Viana, outro importante apoiador do Libertando Vidas.