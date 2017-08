O 9º Fórum Permanente da Educação Infantil do Tocantins (FEITO) discutirá em Araguaína “A Alfabetização e Letramento na Infância” com cerca de 800 professores e profissionais da área. O evento acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto de 2017, no auditório central do Centro Universitário Itpac, e trará ações voltadas para o atendimento eficaz de crianças com idade entre seis meses e cinco anos.

Nesta edição, o fórum terá como palestrante principal a professora doutora Emília Cipriano que abordará sobre o tema do evento. Na programação ainda estão previstas atividades artísticas e culturais, outras palestras e debates relacionados à alfabetização e letramento.

A programação terá início às 18 horas da sexta-feira, 25, com o credenciamento dos participantes, seguido da abertura do evento e a palestra “A Alfabetização e letramento na Infância”. No sábado, a programação terá início às 7 horas e contará com momento cultural e a palestra “Laboratório lúdico: o corpo como brinquedo”, com o professor especialista Márcio Bernardes.

Qualidade no ensino

O objetivo do fórum é mobilizar, articular e alicerçar ações, além de ampliar o acesso aos centros de educação infantil e creches com oferta de serviços de qualidade em ambientes propícios ao desenvolvimento integral da criança e consolidação dos seus direitos.

Participarão ainda do evento representantes de instituições vinculadas ao direito das crianças, como Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, entre outras.

Plano Municipal da Educação

O Feito é organizado pela Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Educação, e representa uma ação instituída pelo Plano Municipal de Educação (Lei nº 2.927/2015) e inserida no Plano Plurianual.

Programação

Dia 25 (sexta-feira)

18h – Credenciamento;

18h40 – Composição da mesa;

18h50 – Apresentações culturais Coral da Escola de Tempo Integral William Castelo Branco e Instituto Carlos Chagas;

19h40 – Palestra “Alfabetização e Letramento na Infância: diferentes olhares”, com a professora doutora Emília Cipriano;

22h – Encerramento/coffe break.

Dia 26 (sábado)

7h30 – Café da manhã;

8h – Momento Cultural“Dia D da Leitura”, do Centro de Educação Infantil Boanice Botelho Kalil;

8h30 – Palestra “Laboratório lúdico: o corpo como brinquedo”, com o professor especialista Márcio Bernardes;

2h – Considerações finais e entrega de certificados.