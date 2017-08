Com a presença da vice-governadora Claudia Lelis, foi aberta oficialmente, na noite dessa quarta-feira, 23, a 22ª Feira de Negócios de Palmas – Fenepalmas 2017. A Feira é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) e conta com o apoio do Governo do Estado para sua realização.

Claudia Lelis destacou que a feira mostra a força do empresariado tocantinense e que a união entre o Governo e iniciativa privada faz a diferença quando se trata de promover inovação, empreendedorismo e competitividade.

"São 22 anos acreditando e investindo no empresário Tocantinense e, por isso, agradeço aqui, em nome do Governo do Estado, a parceria que a Acipa e demais instituições como a Fieto e o Sebrae, sempre tiveram com o poder público", destacou Claudia Lelis.

A vice-governadora ressaltou que o desenvolvimento do Tocantins depende muito da coragem e da força da iniciativa privada, do comércio e da indústria. "Precisamos criar um ambiente favorável, dar condições para que o nosso empresário cresça e que possa competir de forma igual com os demais mercados". Um estado industrializado e de comércio forte é um estado de emprego e renda, de desenvolvimento, de inovação e de oportunidades, afirmou Lelis.

O presidente da Acipa, Tiago Rosa, lembrou que a força empresarial é a grande força de transformação da sociedade. "A Acipa tem um compromisso com o Estado e busca esse ano superar as expectativas dos anos anteriores", lembrou, anunciando que a Acipa pretende que a feira passe a ser internacional, já a partir do próximo ano.