O ex-prefeito de Goiatins, Olímpio Barbosa Neto, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira, 25, em atendimento a pedido formulado pelo Ministério Público Estadual (MPE). A prisão cautelar visa resguardar uma eventual decisão que imponha o cumprimento de pena ao réu, visto que o ex-gestor responde a várias ações cíveis e criminais mas a Justiça não conseguiu localizá-lo em diversas tentativas de citação e intimação.

A prisão preventiva foi solicitada pelo promotor de Justiça Célem Guimarães Guerra Júnior, da Comarca de Goiatins. No pedido, o membro do MPE expressa que Olímpio Barbosa Neto tem informado, nos processos em que é réu, que possui endereços nas cidades de Araguaína e Carolina (MA), nos quais, contudo, ele não é localizado.

No entendimento do promotor de Justiça, acatado pelo Poder Judiciário, o ex-prefeito estaria tentando se esquivar da aplicação da lei penal.

Os processos a que Olímpio Barbosa Neto responde referem-se a crimes e irregularidades praticadas no exercício do cargo de prefeito e dizem respeito ao desvio de verbas públicas. Ele teria autorizado o pagamento de serviços que não foram prestados e de materiais que não foram entregues ao Município, apropriando-se posteriormente de parte dos valores e concordando com que empresários também se apossassem das verbas públicas.

No pedido de prisão, o membro do MPE relatou que há provas da prática dos crimes e indícios suficientes da autoria, atribuída ao ex-prefeito. (MPE/TO)