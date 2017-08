A BRK Ambiental finalizou a primeira etapa de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto na cidade de Miracema do Tocantins, na região central do Tocantins. A cidade, que foi capital provisória do Estado, e os mais de 2 mil moradores do Setor Santa Filomena foram os primeiros a receber toda a estrutura para a coleta de esgoto domiciliar. A implantação da rede já foi finalizada e o serviço será iniciado a partir da finalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Miracema que está em fase final, com previsão para entrada em operação até o fim deste ano.

Foram implantados mais de 4 mil metros de redes em uma primeira etapa. No total, a rede coletora do setor Santa Filomena será de mais de 23 mil metros para destinação na estação que terá capacidade para tratar até 10 litros de esgoto por segundo.

Com isto, Miracema do Tocantins passa a fazer parte do grupo de cidades que avança com saneamento básico de qualidade, já que no Tocantins 100% do esgoto coletado recebe tratamento adequado antes de ser devolvido à natureza.

O trabalho ainda incluirá a disponibilização de diversas informações sobre o uso correto da rede de esgoto, com equipes da concessionária visitando todas as residências do bairro para tirar dúvidas da população e esclarecer quanto às regras para interligação à rede. Essas equipes avisarão aos moradores quando suas interligações deverão ser realizadas. Até lá, não haverá nenhuma cobrança pelo serviço.

Para saber mais sobre os serviços, os moradores podem buscar os canais de atendimento da empresa o aplicativo BRK Ambiental, disponível gratuitamente para smartphones, e ainda o telefone 0800 6440 195 ou ainda o site www.brkambiental.com.br/tocantins.

Benefícios

O tratamento de esgoto é apontado por especialistas como fator essencial para garantir a saúde e qualidade de vida das famílias. De acordo com o Instituto Trata Brasil (ITB), cerca de 80% das doenças de transmissão feco-oral, como as diarreias, estão diretamente ligadas a falta de esgotamento sanitário. Da mesma forma, a relação direta entre a existência ou não de um serviço eficiente de coleta de esgoto é determinante para os índices de educação, já que o aproveitamento escolar de crianças sem acesso ao serviço é 18% menor em relação a quem possui o benefício.

Comunidade

Além das obras, outro aspecto importante do trabalho feito pela BRK Ambiental diz respeito à capacitação da comunidade sobre temas de Educação Ambiental. O Projeto de Trabalho Socioambiental (PTS) reúne a entrega de folhetos explicativos, visitas às residências e oferecimento de informações técnicas para todos os moradores na região de novas obras de saneamento.