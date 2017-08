A aplicação da prova do concurso da Procuradoria da Prefeitura de Gurupi acontece neste próximo domingo (27). A Copese já divulgou os locais de provas por meio do site, onde também tem disponível o edital: http://www.copese.uft.edu.br/

As provas acontecem nos Blocos A e B do Campus II do Centro Universitário Unirg, localizado na Avenida Guanabara, entre 9 e 10. Os portões fecham às 8 horas e a aplicação da prova objetiva e redação começam às 8h10. O candidato tem 4 horas para concluir.

Educação

Os locais de prova do Concurso da Educação já foram divulgados. A prova acontece no dia 3 de setembro. Mais informações: http://www.copese.uft.edu.br/

Em breve a Copese divulga o cronograma do Quadro Geral e Saúde, que terão inscrições reabertas, conforme pedido do Ministério Público.

Confira o cronograma:

2017 – Agosto

Dia 18 - Divulgação dos Locais de Provas

2017 – Setembro

Dia 03 - Aplicação das Provas (conforme Quadro II do subitem 7.2 deste edital)

Dia 04 - Publicação das Provas e dos gabaritos provisórios (http://www.copese.uft.edu.br)

Dia 06 - Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas. Horário: das 0h às 23h59min, pela internet (http://www.copese.uft.edu.br/)

Dia 27 - Divulgação da resposta aos recursos contra o gabarito provisório (data provável) Divulgação dos gabaritos definitivos (data provável)

2017 – Outubro

Dia 05 - Publicação do Resultado da Etapa 01 e Convocação para a entrega dos títulos (Etapa 02) (data provável)

17 e 18 - Prazo para entrega da documentação para a Avaliação de Títulos (Etapa 02) (ver item 10 deste edital)

Dia 31 - Divulgação do resultado provisório da Avaliação de títulos (Etapa 02) (data provável)

2017 – Novembro

Dia 01- Disponibilização das imagens da ata de avaliação de títulos, no endereço eletrônicohttp://www.copese.uft.edu.br

Dia 03 - Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de Títulos (Etapa 02). Horário: das 0h às 23h59min, pela internet (http://www.copese.uft.edu.br)

Dia 16 - Divulgação da resposta aos recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos (Etapa 02) (data provável)

Dia 23 - Publicação do Resultado Final (data provável)

Dia 30 - Homologação do Resultado Final (data provável)