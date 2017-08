O Coletivo de Residentes do Cerrado Tocantinense, composto pelos profissionais residentes vinculados à Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), realiza neste dia 26 de agosto, na Feira da Arno 33, o projeto Loucura Itinerante, que busca, através de diálogo com o público presente, combater estigmas e preconceitos contra pessoas com problemas mentais e também as que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas, vistas muitas vezes pela sociedade como “perigosas e incapazes”.

O projeto será coordenado pelas residentes do Programa Multiprofissional em Saúde Mental que atuam nas áreas de Psicologia, Serviço Social e Enfermagem. O evento começa a partir das 18 horas com várias atividades culturais, como exibição de vídeos a respeito da reforma psiquiátrica, músicas referentes ao tema e outras atividades artísticas. Haverá também a exposição dos produtos feitos pelos pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps II e AD III), como quadros, utensílios e peças de bordado e crochê. E ainda a realização de uma roda de conversa acerca do processo da reforma psiquiátrica, funcionamento dos Caps e luta antimanicomial.

Reforma psiquiátrica

“Esse projeto visa fortalecer a articulação entre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e a comunidade, tendo como embasamento a luta antimanicomial, que é um movimento decorrente da reforma psiquiátrica no mundo e que tem como característica lutar pelos direitos das pessoas com sofrimento mental, combatendo a ideia de isolamento do paciente”, explicou a psicóloga Stefhane Santana, uma das coordenadoras do projeto. “A gente entende que essas pessoas têm o direito de receber cuidado e tratamento adequado, mas, como todo cidadão, elas também têm o direito à liberdade e ao convívio em sociedade”, lembrou.

Além da Fesp, são parceiros no projeto a Secretaria Municipal de Saúde, através dos Caps II e AD III e do programa Consultório na Rua, a Fundação Municipal de Juventude (FJP), por meio do projeto Palmas que te Acolhe, e a Secretaria Estadual da Saúde (Sesau). (Secom Palmas)