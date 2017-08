O governador Marcelo Miranda nomeou mais 86 aprovados do concurso da Polícia Civil. A publicação está no Diário Oficial do Estado nº 4.940, dessa sexta-feira, 25, para posse nos cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão de Polícia e Perito Criminal.

De acordo com a publicação, poderão tomar posse a partir do dia 25 de setembro, 31 delegados, 50 escrivães e cinco peritos. Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Claudemir Ferreira, os novos policiais civis serão distribuídos pelas comarcas do Estado do Tocantins, preferencialmente naquelas desprovidas de efetivo.

“Com toda certeza, o aumento de efetivo possibilitará a melhoria do serviço prestado pela Polícia Civil à sociedade tocantinense e mais eficiência no desempenho das atividades da polícia judiciária”, afirmou o delegado-geral.

O concurso

O concurso foi lançado em 2014 e retomado pelo atual governo, em 2015. A homologação deu-se por meio dos decretos nº 5.595, nº 5.596, nº 5.597 do dia 8 de março de 2017, publicados na edição 4.821 do Diário Oficial do Estado, na mesma data. O resultado final deste concurso, regido pelos editais 001/01-2014, 002/01-2014 e 003/01-2014, havia sido divulgado no Diário Oficial do Estado nos dias 26 de janeiro de 2016 e 21 de fevereiro de 2016.

A primeira nomeação ocorreu em maio deste ano, contemplando 248 aprovados no certame, sendo 53 delegados de polícia, 13 médicos legistas, 35 peritos criminais, 14 papiloscopistas, 63 escrivães de polícia, 44 agentes de polícia e 26 agentes de necrotomia. Estes profissionais já estão reforçando as equipes das delegacias de Polícia Civil e institutos de Polícia Científica na capital e interior do Estado.