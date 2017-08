Foram definidos os detalhes da principal competição masculina do Futebol de Salão do Estado do Tocantins. O Campeonato terá a participação de 10 equipes e todos os assuntos foram colocados pelo presidente da FTFS. Os detalhes da competição foram definidos na última sexta-feira, 25.

O congresso ocorreu na Faculdade Anhanguera em Palmas/TO. O início da competição está marcada para o dia 16 de setembro: Na abertura o Gurupi Futsal/Massa Gurupiense vai enfrentar a equipe do Cristal E.C. e no outro jogo pela chave "A" o time do Porto E.C. vai receber a equipe do Polivalente Futsal, a equipe do Taquaralto folga na rodada e pela chave "B",o time do Barrolândia Futsal vai receber a equipe do PAF/Coapa e a outra partida o time do Furacão/PW7 vai enfrentar a equipe do Invictus Ananás, o time Araguainense do Itpac/ 2 BPM folga na primeira rodada.

Estiveram presentes no congresso técnico, o presidente da Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS), Pedro Filho, o vice-presidente Administrativo da CBFS, Nei Oliveira, o diretor de Arbitragem da FTFS, Marcelo Rosseto, o árbitro William Sousa, Filho Tranqueira e João Batista (Pedro Afonso Futsal), José Eduardo e Alessandro Porto (Furacão F.C.), Fabricio Rangel, Aurelio Dias e Juninho (Barrolândia Futsal), Willian Brito (Taquaralto Futsal), Werberson Sousa e Claudio Andrade (Porto E.C.), Jamilton Ribeiro (Cristal E.C.) e Hayanne Martins (Polivalente Futsal).

O campeão receberá como premiação R$ 9.000,00 (Nove mil reais) em dinheiro e o vice-campeão receberá R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Teremos a rifa de 4 televisores, estas rifas irão custear as despesas dos clubes, o sorteio será feito nas partidas finais, sendo duas sorteada no primeiro jogo da final e duas na grande final da competição, aonde teremos a premiação para a Campeã, Vice-Campeã e terceira colocada da escolha da Garota Série Ouro 2017. O evento tem a organização da Federação Tocantinense de Futsal.

Chave "A" (Sul)

Gurupi Futsal / Massa Gurupiense (Gurupi)

Cristal E.C. (Cristalândia)

Porto Esporte Clube (Porto Nacional)

Polivalente Futsal (Palmas)

Taquaralto Futsal (Palmas)



Chave "B" (Norte)

Barrolândia Futsal (Barrolândia)

PAF/Coapa (Pedro Afonso)

Furacão/PW7

Invictus Ananás (Ananás)

ITPAC/ 2º BPM (Araguaina)