Gurupi recebe a 2ª edição do Fórum que discutirá os desafios e oportunidades para fortalecer a economia dos municípios do Tocantins

A 2ª edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins discutirá os desafios e oportunidades para fortalecer a economia dos municípios do Tocantins com gestores municipais, autoridades, representantes de classes, empresários e empreendedores da região sul do Estado. O evento acontecerá no dia 31 de agosto, às 19 horas, e 1° de setembro, de 8h às 17h, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) de Gurupi.

O Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins é uma iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), em parceria com Agência de Fomento do Tocantins, Banco do Empreendedor, Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), e apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE). O objetivo do evento é criar um ambiente de diálogo entre Estado e agentes capazes de desenvolver medidas viáveis ao desenvolvimento econômico regional.

O Fórum levará para Gurupi a discussão de assuntos que envolvem os desafios enfrentados para uma gestão eficiente como práticas da vivência administrativa, a captação de recursos e de como aproveitar a cultura e o potencial turístico para promover o desenvolvimento socioeconômico. O evento envolverá palestras, reuniões técnicas, painéis e workshops.

A expectativa é que o encontro reúna representantes de 28 municípios da região sul do Estado. Ainda outras edições do fórum serão realizadas em Araguatins, Dianópolis e Araguaína.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até a data do evento pela internet. Empresários e empreendedores podem se inscrever pelo link https://goo.gl/3aSdEt. Já prefeitos, secretários, vereadores, autoridades, contadores e representantes de classes podem se inscrever pelo link https://goo.gl/iaQjBL. As vagas são limitadas.

Programação

Dia 31 de agosto

19h - Abertura do Evento. Credenciamento.

20h - Palestra Magna: “As mudanças nas relações políticas, econômicas e sociais”. Palestrante: Maurício Schneider.

21h - Coquetel de abertura.

Dia 1° de setembro

8h40 – Palestra: “Captação de recursos via convênios e emendas parlamentares federal e estadual e outras fontes”.

9h20 – Palestra. Desenvolvimento Regional.

10h - Palestra: “Oportunidade de negócio para a Piscicultura do Tocantins”. Palestrante: Carlos Magno, superintendente da Embrapa Pesca e Aquicultura.

10h às 12h20 - Programação Simultânea dos Workshops.

Workshop: Cenários e Oportunidades para o Desenvolvimento Regional.

Workshop: A Gestão Cultural e a Economia Criativa.

Workshop: 2017 – O ano do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento do Tocantins.

Workshop: Inovação e Tecnologia.

Workshop: Ações e investimentos.

Workshop: Desenvolvimento Social, Econômico e Sustentável.

10h40 - Mesa Redonda de Acesso a Crédito e Incentivos Fiscais.

11h20 às 12h20 - Diálogos para o Desenvolvimento. 1º Encontro de Desenvolvimento Econômico com os Prefeitos e Vice Prefeitos da Região Sul.

13h às 14h - Rodada de Negócio. Piscicultores da Região Sul e demais parceiros.

13h às 14h - Reunião com a Área Técnica Educação da ATM.

14h - Momento Oficial com a Presença do Governador e autoridades.

15h30 -Talk Show: “ Tocantins na Rota do Desenvolvimento Econômico do Brasil e do Mundo”.

16h30 - Prefeitura em Ação. Cases de Sucesso.

17h - Encerramento.

Parceiros

São parceiros desta edição: Federação da Indústria do Estado do Tocantins (Fieto), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), Federação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual do Tocantins (Femicro), Federação das Associações Comerciais e industriais do Estado do Tocantins (Faciet), Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins (Sescoop), prefeituras municipal de Gurupi; Associação Comercial de Gurupi; Câmara de Dirigente Logista (CDL); Instituto Federal do Tocantins (IFTO); e Sistema Nacional de Empregos (Sine).

1ª Edição

A primeira edição do evento ocorreu nos dias 23 e 24 de maio, na cidade de Guaraí, e reuniu municípios da região centro-norte do Tocantins. O evento contou com uma média diária de mais de 300 pessoas.