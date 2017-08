As agências dos Correios de Tocantinópolis e Babaçulândia foram vítimas da ação de bandidos nos últimos dias. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado (Sintect/TO), meliantes arrombaram a unidade de Babaçulândia na noite de sexta para sábado, levaram dinheiro e câmeras de segurança.

Em Tocantinópolis, os bandidos usaram maçarico para adentrarem na unidade, e com o mesmo objeto arrombaram o cofre pela lateral, desligaram o sistema de alarme e levaram as câmeras de segurança. A Polícia Militar informou que foi acionada ao local após um servidor dos Correios constatar o arrombamento. A PM isolou a área para que fosse preservado para posterior investigação do crime a cargo da Polícia Federal, a qual foi acionada.

No caso de Babaçulândia, a PMTO não possui o registro dessa ocorrência, o qual pode ter sido registrado diretamente na Polícia federal.

Não foi informado os valores levados pelos bandidos.