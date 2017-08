Com uma programação diversificada, ocorre entre os dias 28 e 31 de agosto, no Câmpus de Palmas, o I Fórum de Integração do curso de Jornalismo. O evento marca a semana de inauguração oficial do Complexo Laboratorial do curso e terá, dentre tantas atrações, a exposição Vila Digital, uma exposição interativa sobre a história da televisão, além de palestras, oficinas e atividades culturais.

O evento está sendo organizado pelo colegiado e pelo Centro Acadêmico de Jornalismo, em parceria com a TV Graciosa, afiliada da TV Cultura, a Pro-TV e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins (Sindjor). De acordo com a coordenadora do curso, professora Alice Agnes, a ideia é que o Fórum fosse apenas uma celebração do início do semestre e da ocupação do novo prédio de laboratório do curso, além de um promotor da integração entre alunos de Jornalismo. "Posteriormente surgiu a proposta de parceria com a TV Graciosa e com isso o I Fórum do curso de Jornalismo tornou-se algo ainda maior, um importante evento para todos os comunicadores de Palmas e região", afirma.

O I Fórum do curso de Jornalismo e a exposição Vila Digital são gratuitos e abertos para toda a comunidade acadêmica e externa. Quem deseja participar das palestras e receber certificado deve fazer sua inscrição aqui. As palestras abordarão temas como ética no jornalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e a história da televisão educativa. "Teremos palestras com jornalistas renomados como Elmo Francfort, José Maria Pereira Lopes e a presidente da FENAJ, Maria José Braga, além da participação de excelentes professores do cursos como mediadores e debatedores", destaca Alice.

A Vila Digital trará uma exposição de aparelhos televisores da década de 1950, quando a televisão chegou no país, até os anos de 2010, e marca também a transição do sinal analógico para o digital. A exposição estará livre para apreciação desde o começo do evento, mas a abertura oficial ocorrerá no dia 29 de agosto, às 19h.

Novos Laboratórios

Segundo a coordenadora Alice Agnes, o Complexo Laboratorial do curso é resultado de 14 anos de lutas e demandas por parte dos discentes, docentes, técnicos e gestores que passaram pelo curso de Jornalismo. Esse prédio abrigará os laboratórios de redação, de fotografia digital, de radiojornalismo, e de telejornalismo. "Ainda faltam alguns equipamentos e detalhes para que tudo fique como foi planejado, mas os novos laboratórios permitirão desde já a melhor formação técnica dos alunos e o conhecimento prático de muitas das importantes tecnologias de comunicação disponíveis no mercado", ressalta Alice.

Confira a Programação da Exposição

28/08

08h30 – Mesa de abertura com a presença do Reitor, da coordenadora do curso da diretora do Campus e representatividade estudantil.

08h45 – Apresentação breve dos professores do curso pela coordenadora

9h – Palestra do Observatório Social.

Tema: “Controle Social, Cidadania e o Papel do Comunicador” com professor Eder Lucinda.

Local: Complexo Laboratorial do Curso de Jornalismo - UFT

_______________________________________________

19h30 – Palestra: História e trajetória da televisão educativa no Brasil e a evolução

Palestrante: Elmo Francfort - Jornalista, Gestor de Conteúdo - PRÓ-TV (Associação dos Pioneiros, Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira), professor na Universidade Anhembi Morumbi.

Debatedora: Profª Dra Jocyleia Santana

Mediadora: Profª Dra Maria de Fátima Caracristi

Local: Auditório do Bloco G - UFT

_________________________________________________

29/08

A partir das 08h – Exposição aberta para o público durante todo o dia

08h às 10h – Oficina de Gestão da Vida Acadêmica com a Profª Carol dos Anjos

10h às 12h – Oficina “Como sobreviver na universidade” com os acadêmicos Wualisson Chaves e Elâine Jardim

Local: Complexo Laboratorial do Curso de Jornalismo - UFT

_________________________________________________

14h – Ação para distribuição dos gibis para os alunos da rede pública.

________________________________________________

19h - Abertura da Exposição História da Televisão

19h30 – Debate com a Propesq/Proex e apresentação de suas pesquisas pelos professores do curso – Coordenadoras Daniela Soares e Valquíria Guimarães.

Local: Complexo Laboratorial do Curso de Jornalismo - UFT

_________________________________________________

30/08

A partir das 8h – Exposição aberta para o público durante todo o dia

08h às 12h – Oficina de Fanzine Aquarelas e Poesias com a acadêmica Jessica Maldonado

10h às 12h – Formação sobre Movimento Estudantil da UFT com as acadêmicas Lauane dos Santos e Tamires Rodrigues.

Local: Complexo Laboratorial do Curso de Jornalismo – UFT

_________________________________________________

19h30 – Palestra: História da Televisão

Liberdade de Expressão e Liberdade de Imprensa: limite entre o que pode e o que deve ser dito na Mídia.

Palestrante: José Maria Pereira Lopes – Coordenador do CEDOC (Centro de Documentação da Fundação Padre Anchieta da emissora TV Cultura).

Mediador: Profº Fabrício Soveral

Local: Anfiteatro do Bloco D - UFT

_______________________________________________________

31/08

A partir das 08h – Exposição aberta para o público durante todo o dia.

09h – Plantação das primeiras mudas de Ipê no novo Complexo Laboratorial

_________________________________________________

18h40 – Voz e Violão com Dáleti Jeovana

19h30 – Palestra: Ética no Jornalismo: a importância da apuração dos fatos.

Palestrante: Maria José – Presidente da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas).

Debatedora: Profª Dra. Lúcia Helena Pereira

Mediadoras: Profª Dra Marluce Zacariotti

Local: Anfiteatro do Bloco D – UFT

________________________________________________

21h – Momento de integração realizado pelo CA

Palco aberto para apresentação de poesias e apresentações musicais

DJ Lukas Ramos

Local: Complexo Laboratorial do Curso de Jornalismo – UFT

(Com informações Ascom UFT)