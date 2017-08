A deputada federal e primeira-dama do Tocantins, Dulce Miranda (PMDB) fará uma visita ao projeto Apoiando e Acreditando nas Famílias do Tocantins (AAFETO), nesta segunda-feira, 28, às 17h. A Secretária do Trabalho e Assistência Social (Setas), Patrícia do Amaral acompanhará a primeira-dama e também a secretária de Políticas para as Mulheres (SPM/SEGOV), Fátima Pelaes.

A visita se dá em função da transformação social que o AAFETO vem proporcionando ao empoderamento das mulheres de Palmas. Vale salientar que este empoderamento é apenas uma das funções do AAFETO. “O Projeto, além de potencializar o poder feminino, resgata a autoestima dessas mulheres, por meio de geração de emprego e renda, e de atividades que elas desenvolvem em grupo que funcionam como terapia”, afirma a secretária, Patrícia Amaral.

O Projeto

O Aafeto é um projeto de inclusão produtiva realizado em Palmas com o intuito de incentivar e apoiar mães de família a se profissionalizarem e buscarem sua própria renda. O projeto tem sido um importante apoio do Governo do Estado para realização de sonhos, como aprender um ofício, conquistar um emprego ou abrir o próprio negócio. O AAFETO foi criando pela Primeira-Dama, Dulce Miranda em 2004.

Cursos

Entre os cursos oferecidos estão bordado, panificação, pintura em cerâmica, tapeçaria, tapetes, arte em retalho, patwork, curso de cabeleireiro, manicure e pedicure, corte de costura, crochê, bordado em sandálias, ponto russo, confecção em bonecas, pintura em madeira, entre outros. Os cursos são padronizados e com carga horária mais estendida, enquanto as oficinas de arte são realizadas conforme a demanda por inscrições. O AAFETO atende em dois pólos, localizados nas regiões Norte e Sul de Palmas.