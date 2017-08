O Tocantins vai sediar nesta terça-feira, 29, o III Encontro dos Secretários de Estado da Saúde da Amazônia Legal, que vão se reunir para debater os Fundos Estaduais de Saúde/ LC 141/2012 e o consórcio público de saúde para aquisição de medicamentos de alto custo. O evento acontece a partir das 9 horas no Girassol Plaza Hotel, em Palmas, e contará com a presença dos nove estados que compõe a Amazônia Legal, Ministério da Saúde e Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

O secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Marcos Musafir, destaca que o momento é de fortalecer a relação entre os estados para que se consiga mais benefícios para os usuários do SUS. “O momento é de nos fortalecermos para pedir ao Governo Federal que reveja a redistribuição de recursos para benefício da população, pois Saúde é investimento e investimento se faz com a aplicação correta e adequada dos recursos financeiros. Vai ser um evento muito importante no qual poderemos ouvir, por exemplo, o professor Sady Carnot Falcão Filho, que vai explicar para os secretários e para técnicos das secretarias sobre a legalidade, o cuidado e a aplicação dos recursos do Fundo de Saúde”, disse.

O secretário também destaca que o consórcio para aquisição de medicamentos de alto custo visa fazer com que os estados adquiram medicamentos a um custo mais baixo. “Tratam-se de medicamentos que não são padronizados e na maioria das vezes são judicializados. Queremos estabelecer a padronização da aquisição desses medicamentos, em grupo, para que saia mais barato e para que todos os estados possam ter estes medicamentos e assim assistam a quem precisa e não respondam a demandas judiciais”, destacou.

Troca de experiências

Durante o encontro também haverá um momento de troca de experiências exitosas, onde as secretarias poderão apresentar experiências que deram certo e que podem servir de exemplo para os outros estados. “Aqui do Tocantins vamos apresentar a governança que proporcionou a chegada o Integra Saúde e as mudanças que estamos fazendo na aplicação dos recursos e na política de governabilidade da Secretaria no sentido de otimizar recursos e diminuir as dificuldades”, explicou o secretário.

Outros estados vão falar sobre ações que estão fazendo na Atenção Básica, apresentarão sistemática da assistência de urgência e emergência, dentre outros assuntos. “Assim vamos aprender uns com os outros e as decisões tomadas poderão ajudar a uma padronização e uniformidade que serão levadas a outros órgãos para que estes percebam que todos os esforços são para atender cada vez melhor a população da região amazônica”, finalizou o secretário.

Confira a programação:

9h – Abertura

10h às 10h40 – Os Fundos Estaduais de Saúde/ LC 141/2012 - Sady Carnot

10h40 às 11h10 – Debates

11h20 às 12h – Consórcio Público de Saúde para Aquisição de Medicamentos - René Santos

12h às 12h30 – Debate

12h30 às 13h30- Almoço e check out

13h30 às 15h30- Compartilhamento de Experiências Exitosas

15h45 – Visita ao Integra Saúde Tocantins – Sede da Secretaria de Estado da Saúde